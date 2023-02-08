Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал своё назначение на пост наставника сборной Бельгии.
«Для меня большая честь быть новым главным тренером сборной Бельгии! Я чрезвычайно мотивирован и с нетерпением жду этого вызова. У меня было очень хорошее предчувствие с самого начала переговоров», — приводит слова Доменико Тедеско официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.
Напомним, Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Также немецкий специалист работал у себя на родине с «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». На пост наставника сборной Бельгии, помимо Тедеско, претендовали немец Йоахим Лёв и португалец Андре Виллаш-Боаш.
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