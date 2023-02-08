Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Бельгии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал своё назначение на пост наставника сборной Бельгии.

«Для меня большая честь быть новым главным тренером сборной Бельгии! Я чрезвычайно мотивирован и с нетерпением жду этого вызова. У меня было очень хорошее предчувствие с самого начала переговоров», — приводит слова Доменико Тедеско официальный сайт Королевской футбольной ассоциации Бельгии.

Напомним, Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Также немецкий специалист работал у себя на родине с «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». На пост наставника сборной Бельгии, помимо Тедеско, претендовали немец Йоахим Лёв и португалец Андре Виллаш-Боаш.