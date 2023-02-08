Экс-тренер «Крыльев Советов» стал спортивным директором футбольной ассоциации Бельгии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен назначен на должность спортивного директора в Королевской футбольной ассоциации Бельгии (KBVB), сообщает официальный сайт организации.
«Я очень рад сделать новый важный шаг в своей карьере, к которому я готовился в течение некоторого времени. В период с 2008 по 2009 год я уже работал в KBVB, но заметил, что бельгийская футбольная ассоциация изменилась к лучшему. Бельгии посчастливилось уже несколько лет рассчитывать на большую группу талантов, но мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Поэтому мы обязаны подготовиться к будущему. Недостаточно быть сильными на бумаге; самое главное — воплотить наши качества в результаты на поле, со всеми нашими сборными. Это должно быть нашей целью», — сказал Веркотерен.
Напомним, 66-летний Веркотерен работал в «Крыльях Советов» с 2014 по 2016 год. Ранее новым главным тренером сборной Бельгии был назначен экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
- 8 февраля 2023
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