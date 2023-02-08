Гранат рассказал, кого выбрал бы основным форвардом «Динамо» во второй части сезона

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат рассказал, кого из нападающих бело-голубых хотел бы видеть в стартовом составе во второй части сезона.
«Во второй части сезона я бы предпочёл увидеть в стартовом составе «Динамо» Фёдора Смолова. Во-первых, он мой друг, во-вторых, Фёдор один из опытных футболистов «Динамо» и лидер команды. Дальше всё решит тренер.
Может ли вытеснить его Тюкавин? Константин уже полноценный конкурент Смолову. Тюкавин регулярно получает шанс и использует его. В большей степени выбор нападающего будет зависеть от соперников «Динамо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».
Напомним, в первой части РПЛ сезона-2022/2023 Смолов записал на свой счёт девять голов и четыре ассиста в 20 матчах. На счету Тюкавина 20 матчей, пять голов и один результативный пас.
- 8 февраля 2023
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