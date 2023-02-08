В Испании состоится суд над форвардом «Монако» по делу о налоговых махинациях

В Севилье состоится суд над французским футболистом «Монако» Виссамом Бен-Йеддером по делу о налоговых махинациях, сообщает Marca.
Отмечается, что в 2016 году француз подписал договор с «Севильей», после чего должен был подать соответствующую декларацию о подоходном налоге. Но, по данным прокуратуры, несмотря на то что футболисты знают об обязанности декларировать все свои доходы любого рода, форвард не сделал этого. А затем, предоставив декларацию о доходах, обвиняемый футболист якобы «сфальсифицировал» её, сознательно не указав полученные проценты в качестве дохода на трёх счетах.
Бен-Йеддера обвиняют в преступлении против государственной казны Испании, требуя для него девять месяцев тюремного заключения либо штраф в размере € 150 тыс. и шесть месяцев лишения свободы, а также лишения возможности получать государственную помощь или пользоваться налоговыми льготами и пособиями по социальному обеспечению в Испании.
32-летний форвард выступал за «Севилью» с 2016 по 2019 год, затем перейдя в «Монако».
Первый дубль Головина за «Монако». Как это было:
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