В Испании состоится суд над форвардом «Монако» по делу о налоговых махинациях

В Севилье состоится суд над французским футболистом «Монако» Виссамом Бен-Йеддером по делу о налоговых махинациях, сообщает Marca.



Отмечается, что в 2016 году француз подписал договор с «Севильей», после чего должен был подать соответствующую декларацию о подоходном налоге. Но, по данным прокуратуры, несмотря на то что футболисты знают об обязанности декларировать все свои доходы любого рода, форвард не сделал этого. А затем, предоставив декларацию о доходах, обвиняемый футболист якобы «сфальсифицировал» её, сознательно не указав полученные проценты в качестве дохода на трёх счетах.



Бен-Йеддера обвиняют в преступлении против государственной казны Испании, требуя для него девять месяцев тюремного заключения либо штраф в размере € 150 тыс. и шесть месяцев лишения свободы, а также лишения возможности получать государственную помощь или пользоваться налоговыми льготами и пособиями по социальному обеспечению в Испании.



32-летний форвард выступал за «Севилью» с 2016 по 2019 год, затем перейдя в «Монако».

Первый дубль Головина за «Монако». Как это было: