«Краснодар» проиграл иск к Ботхейму в ФИФА. Клуб обязали выплатить норвежцу € 500 тыс.

«Краснодар» проиграл иск в конфликтном совете ФИФА по ситуации с расторжением контракта норвежским футболистом Эриком Ботхеймом в одностороннем порядке, сообщает VG.
Весной 2022 года ФИФА разрешила приостановить контракты иностранцев с российскими клубами из-за ситуации на Украине, но Ботхейм расторг контракт в одностороннем порядке. «Краснодар» обратился в суд, посчитав, что норвежец и его представители не имеют на это права, но в итоге ФИФА приняла решение в пользу игрока.
«Это был долгий путь с марта прошлого года. Была проделана работа по юридической части с достаточно большими расходами. Делу помогали лучшие юристы Англии по футбольному законодательству. С завершением дела связана большая радость.
Эрик, конечно, очень счастлив, что так получилось. На самом деле было два случая: «Краснодар» судился с Эриком и наоборот. Когда вердикт такой чёткий, это очень позитивно для него, поэтому он доволен проделанной работой и результатом», — сообщил Йорген Ингебригтсен, представитель агентства Ботхейма.
Отмечается, что российский клуб должен выплатить футболисту € 500 тыс. в течение 45 дней в дополнение к процентам, зачислявшимся с 11 марта 2022 года. В решении говорится, что если «Краснодар» не сделает этого, то на него будет наложен трансферный бан на срок до трёх окон. Теперь у российского клуба есть десять дней, чтобы запросить объяснения у конфликтного совета и, возможно, обжаловать решение.
Напомним, после расторжения контракта с «Краснодаром» Ботхейм подписал контракт с итальянским клубом «Салернитана».
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