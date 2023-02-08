Жевнов: у Ивана Куарежмы жировая была 20 процентов. Ненормально, когда не видно мышц

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов прокомментировал впечатление от бразильского вратаря Ивана Куарежмы, выступавшего за клуб в 2022 году.



«Если бы Юри Алберто не решил остаться в Бразилии, конечно, мы не рассматривали бы Ивана. Нам предложили обмен: два футболиста вместо Алберто. Я просматривал игры Ивана во второй бразильской лиге, было сложно увидеть откровенные минусы. Хорошие габариты, хорошая игра на линии – ничего необычного.



Когда Иван приехал, мы были немного в шоке. Я не понимаю, как игрок в разгар чемпионата Бразилии мог находиться в таком состоянии: у него жировая была 20 процентов. Визуально тоже всё было заметно – на мой взгляд, пять-семь лишних килограммов.



Конечно, есть индивидуальные особенности организма. Ещё в СССР говорили, что вес должен быть на десять единиц меньше роста. Тогда я должен был весить 70 кг – конечно, такого никогда не было, в «Москве» и до 86 доходило. Если я подбирался к 80, то очень плохо себя чувствовал, не было ни силы, ни выносливости. Вспомни Артура Боруца – не худенький парень, но как играл на линии! Каспер Шмейхель – плотненький, в 90-х и начале нулевых был Анджело Перуцци.



Но это всё не про Ивана: его физическое состояние сказывалось на качестве его работы. Визуально было видно, что ему тяжеловато. Когда не видно мышц, это ненормально.



По ходу осени Иван привёл себя в порядок? Уже не умирал так, как вначале. Первые недели мы боялись, что Иван может и сломаться. А он же не первый вратарь – мы не могли подстраивать тренировки под него.



К сожалению, глобально ничего не изменилось. Ивану разработали диету, после тренировок он должен был крутить велосипед. Его хватило на две недели. Мы пару раз с ним разговаривали, но в конце ноября он уехал с теми же двадцатью процентами жировой», — цитирует Жевнова Sports.ru.