Жевнов: многих удивил переход Лунёва в «Байер». Градецки ногами уж никак не слабее Нойера

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов поделился мнением о переходе российского голкипера Андрея Лунёва в немецкий «Байер» в 2021 году.



«Не буду скрывать: многих удивил переход Лунёва в «Байер», в том числе меня. Андрей не говорил о своём выборе, я узнал всё из новостей. Поздравил и написал, что будет тяжело, потому что знаю, кто такой Градецки. Ногами он уж никак не слабее Нойера. На линии тоже всё в порядке, капитан команды. Андрей ответил, что всё понимает.



Да, Градецки пока не даёт шанса Лунёву. Возможно, стоило пойти в команду попроще – даже во второй Бундеслиге хороший уровень, в лигах Швейцарии, Бельгии. Там Андрей спокойно играл бы. Но я не могу залезть в голову к Андрею. Про меня писали, что нужно было раньше уходить из «Зенита», а я чувствовал, что у меня ещё будет возможность проявить себя. Может быть, у Лунёва такие же ощущения», — приводит слова Жевнова Sports.ru.