«Факел» и «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче. Один из голов забил Кутепов
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Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась ничейным результатом — 1:1.
В составе «Факела» быстрый гол на девятой минуте забил Хызыр Аппаев. «Торпедо» сравняло счёт во втором тайме усилиями Ильи Кутепова. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Напомним, по итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице. «Факел» набрал 13 очков после 17 матчей. «Торпедо» (6) — на 16-м месте в турнирной таблице.
Сегодня «Торпедо» проведёт ещё одну товарищескую встречу на зимнем сборе. Вторым соперником автозаводцев станет «Волгарь».
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