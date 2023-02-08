«Факел» и «Торпедо» сыграли вничью в товарищеском матче. Один из голов забил Кутепов

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились воронежский «Факел» и московское «Торпедо». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась ничейным результатом — 1:1.

В составе «Факела» быстрый гол на девятой минуте забил Хызыр Аппаев. «Торпедо» сравняло счёт во втором тайме усилиями Ильи Кутепова. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Напомним, по итогам первой части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги воронежцы занимают 13-е место в турнирной таблице. «Факел» набрал 13 очков после 17 матчей. «Торпедо» (6) — на 16-м месте в турнирной таблице.

Сегодня «Торпедо» проведёт ещё одну товарищескую встречу на зимнем сборе. Вторым соперником автозаводцев станет «Волгарь».