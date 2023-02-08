Непомнящий: я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался по поводу отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.



«Я и раньше говорил, что мне всегда очень жаль, когда от нас уходят молодые сильные игроки, в том числе Саша Головин в «Монако» и Лёша Миранчук в «Аталанту». «Локомотив» так здорово провалился после отъезда своего лидера. Мне очень жаль, когда мы теряем тех, кем могли бы восхищаться у нас. Нет, я против того, чтобы наши игроки переезжали в Европу.

У меня есть убеждение, что для того, чтобы заиграть за рубежом, нужно обладать некоторыми личностными факторами – человек должен уметь адаптироваться в чужой среде, это психология и свойства характера. А также попасть к своему тренеру в свою команду. Когда это совпадает, то игрок будет прибавлять, а когда что-то из этого отсутствует, то игрок начинает нервничать.



Да, был период в начале 1990-х, когда очень много россиян играли в Европе, и успешно играли. Но ведь уехали футболисты, которые себя зарекомендовали, игроки с именем. Сборная СССР была далеко не на последних ролях. И наши футболисты уходили из команд, которые терзали «Манчестер Юнайтед», «Барселону», «Реал». Уходили люди с именем. Сейчас же мы говорим о другом, когда футболисты ещё себя не проявили», – приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.