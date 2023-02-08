Умер тренер Мирослав Блажевич, выигравший с Хорватией бронзу ЧМ-1998
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Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Чиро Блажевич умер в возрасте 87 лет, сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS). Специалист ушёл из жизни за два дня до своего 88-летия. С 2011 года он боролся с раком простаты.
В 1994–2000 годах Блажевич был главным тренером сборной Хорватии, с которой дошёл до четвертьфинала Евро-1996 и выиграл бронзу на чемпионате мира 1998 года.
За время тренерской карьеры Блажевич возглавлял также национальные команды Ирана, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, молодёжную сборную Китая, работал в клубах в Хорватии, Греции, Франции, Боснии, Китае, Словении, Иране. С загребским «Динамо» в 1982 году он взял первое золото чемпионата Югославии за 24 года.
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