«Опять мы бежим впереди паровоза». Юран — об идее ввести новые правила для судей в РПЛ

Известный российский тренер Сергей Юран поделился мнением по поводу возможного введения новых правил для судей в чемпионате России. Напомним, есть вероятность, что судей обяжут давать послематчевые интервью с разъяснениями спорных моментов, а также заставят объяснять решения, принятые после просмотра VAR, в микрофон на весь стадион. Эти нововведения в тестовом режиме используются на Зимнем кубке РПЛ.

«Вообще я не сторонник того, чтобы давать какие-то комментарии сразу после матча, это неправильно. Для аудитории, журналистики это нужно, да, но для тренеров это слишком тяжело. После финального свистка зашкаливает давление, разные эмоции, ты не можешь дать адекватную оценку происходящего в таком состоянии. У судей такая же история – зачем это, для чего это делать, не понимаю, зачем им что-то комментировать после игры.



Если бы давали минут 20–30 после игры немного выдохнуть, чтобы потом спокойно выйти на флеш-интервью и спокойно все объяснить, – так было бы правильнее. Не считаю, что нужны комментарии судей после матчей. Опять мы бежим впереди паровоза. Я смотрю разные европейские чемпионаты, и вроде бы такого там нет», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».