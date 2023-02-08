Источник: «Клермон» имеет опцию выкупа Кофрие у «Спартака» за € 4 млн

«Клермон» сможет выкупить арендованного у московского «Спартака» защитника Максимилиано Кофрие за € 4 млн, сообщает Metaratings.



Отмечается, что опция выкупа является не обязательной для французского клуба, а лишь приоритетной. «Клермон» заинтересован в сохранении Кофрие, но помешать сделке может ограниченный бюджет команды. 25-летний футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате одной из топ-5 европейских лиг.



В текущем сезоне Кофрие провёл за «Клермон» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Клуб занимает 11-е место в таблице французской Лиги 1, набрав 30 очков после 22 встреч.



Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кофрие в € 1,2 млн. В «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн.