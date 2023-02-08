Источник: «Клермон» имеет опцию выкупа Кофрие у «Спартака» за € 4 млн
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«Клермон» сможет выкупить арендованного у московского «Спартака» защитника Максимилиано Кофрие за € 4 млн, сообщает Metaratings.
Отмечается, что опция выкупа является не обязательной для французского клуба, а лишь приоритетной. «Клермон» заинтересован в сохранении Кофрие, но помешать сделке может ограниченный бюджет команды. 25-летний футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате одной из топ-5 европейских лиг.
В текущем сезоне Кофрие провёл за «Клермон» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Клуб занимает 11-е место в таблице французской Лиги 1, набрав 30 очков после 22 встреч.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кофрие в € 1,2 млн. В «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн.
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