Мостовой: Кержакову стоило ехать тренировать на Кипр. Верю, что ещё вернётся в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Конечно, стоило ехать тренировать на Кипр. Он хорошо работал в «Нижнем Новгороде», сумел не вылететь с откровенно слабой командой. А его почему-то не продлили, так ещё и убрали из команды, как это у нас часто бывает.

На Кипре получит определённый опыт, который пригодится. Тем более там море и солнце — хорошая атмосфера для работы. К тому же не будет такого давления, не будут «закапывать» после двух или трёх поражений.

Верю, что он ещё вернётся в РПЛ. Саня ещё молодой для тренера, хорошо зарекомендовал себя в «Нижнем Новгороде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.