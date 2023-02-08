Мостовой: Кержакову стоило ехать тренировать на Кипр. Верю, что ещё вернётся в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».
«Конечно, стоило ехать тренировать на Кипр. Он хорошо работал в «Нижнем Новгороде», сумел не вылететь с откровенно слабой командой. А его почему-то не продлили, так ещё и убрали из команды, как это у нас часто бывает.
На Кипре получит определённый опыт, который пригодится. Тем более там море и солнце — хорошая атмосфера для работы. К тому же не будет такого давления, не будут «закапывать» после двух или трёх поражений.
Верю, что он ещё вернётся в РПЛ. Саня ещё молодой для тренера, хорошо зарекомендовал себя в «Нижнем Новгороде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 февраля 2023
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