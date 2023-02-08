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Кержаков — о назначении в «Кармиотиссу»: понимаю ответственность, которая ложится на плечи

Кержаков — о назначении в «Кармиотиссу»: понимаю ответственность, которая ложится на плечи
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Российский тренер Александр Кержаков прокомментировал назначение на должность наставника кипрского клуба «Кармиотисса».

«Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.

Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружён в процесс. Естественно, первоочередная цель — познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично — показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.

На какой срок заключён контракт? До конца сезона с возможностью продления.

Контактировал ли с выступающим на Кипре Александром Кокориным? Да, я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьёй только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!» — цитирует Кержакова Bobsoccer.

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