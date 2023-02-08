Кержаков — о назначении в «Кармиотиссу»: понимаю ответственность, которая ложится на плечи

Российский тренер Александр Кержаков прокомментировал назначение на должность наставника кипрского клуба «Кармиотисса».
«Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.
Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружён в процесс. Естественно, первоочередная цель — познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично — показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.
На какой срок заключён контракт? До конца сезона с возможностью продления.
Контактировал ли с выступающим на Кипре Александром Кокориным? Да, я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьёй только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!» — цитирует Кержакова Bobsoccer.
- 8 февраля 2023
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