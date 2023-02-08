Источник: Дзюба будет зарабатывать в «Локомотиве» не менее 4 млн рублей в месяц

Нападающий Артём Дзюба будет получать в «Локомотиве» не менее 4 млн рублей в месяц. В эту сумму войдёт фиксированный оклад, а также разнообразные бонусы, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, в контракте Дзюбы с «Локомотивом» отдельно будет предусмотрен бонус за сохранение прописки в РПЛ. Также в соглашении прописана агентская выплата в размере $ 100 тысяч (более 7 млн рублей).

Отмечается, что «Пари Нижний Новгород», который, по слухам, также интересовался Дзюбой, был готов платить игроку меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.



Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт.