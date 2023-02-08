Ловчев высказался о хороших результатах «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу убедительных результатов «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ. Команда сначала обыграла «Ростов» по пенальти (0:0, 1:2 — пен.), а потом разгромила «Краснодар» (4:0).
«Можно было бы сказать, что на турнирах зимних и предсезонных одно и то же — «Спартак» играет хорошо — но «Спартак» с Абаскалем отлично стартовал и хорошо прошёл осеннюю часть. Видно, что атака очень приличная, а с учётом того, что вернётся Мозес, плюс будет Промес, плюс хорошо себя проявляет Бальде — в матчах на Кубок, где не будет дисквалифицированных Соболева и Николсона, нападение может не заметить потери бойцов.
А в чемпионате Абаскаль сможет рассчитывать и на Николсона, и на Соболева — тут явно есть конкуренция, и мне единственное, что не нравится — возня, которую поднимает агент Шамара, когда игрок не попадает в состав.
Физически во втором матче «Спартак» понравился больше, плюс важно, что отыграли «на ноль». Надо отметить и гол, и игру в целом Зиньковского. Гол, который он забил — это не только показатель мастерства, но и уверенности. Хотелось бы вот такой наглости и в официальных матчах, нечего парню стесняться. Возраст такой, что ему надо играть, проявлять себя. А в таланте Зиньковского сомнений нет.
Но всё это не значит, что у «Спартака» всё замечательно — очень плохо сыграла оборона «Краснодара».
Итог — предыдущие предсезонные турниры показывают, что результат в них не гарантирует успеха в сезоне. Скорее — предпосылка. Но ещё большей предпосылкой является то, какой футбол поставил Абаскаль», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 8 февраля 2023
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