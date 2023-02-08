«Спасибо, господи, что я тренирую Месси». Галтье — о работе с аргентинцем

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье эмоционально высказался о своём отношении к работе с аргентинским нападающим парижан Лионелем Месси. Французский специалист поблагодарил бога за возможность сотрудничества с семикратным обладателем «Золотого мяча», награды, которая вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football.
«Мог ли я представить себе, что когда-либо буду тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? Нет. Никогда. Спасибо, господи (взгляд в небо)», — приводит слова Галтье France Info.
Галтье работает главным тренером «ПСЖ» с лета 2022 года. Месси стал игроком парижского суперклуба на сезон раньше. В текущем сезоне парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с 54 набранными очками после 22 сыгранных матчей.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
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