«Спасибо, господи, что я тренирую Месси». Галтье — о работе с аргентинцем

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье эмоционально высказался о своём отношении к работе с аргентинским нападающим парижан Лионелем Месси. Французский специалист поблагодарил бога за возможность сотрудничества с семикратным обладателем «Золотого мяча», награды, которая вручается лучшему футболисту года по версии издания France Football.

«Мог ли я представить себе, что когда-либо буду тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча»? Нет. Никогда. Спасибо, господи (взгляд в небо)», — приводит слова Галтье France Info.

Галтье работает главным тренером «ПСЖ» с лета 2022 года. Месси стал игроком парижского суперклуба на сезон раньше. В текущем сезоне парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 с 54 набранными очками после 22 сыгранных матчей.

Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки