Хохлов: у Кокорина очень высокая планка. У нас же позлорадствовать только дай

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил талант нападающего Александра Кокорина, который полсезона выступал за «барсов».

«Кокорин задал себе планку. У него очень высокая. В «Сочи» он её весной подтверждал. Не думаю, что это был лучший этап его карьеры, просто все его похоронили. То есть человека нет в футболе год, до этого ещё какие-то вещи, сборная, а у нас же позлорадствовать только дай.

Все похоронили, я честно говорю, за него очень рад был, когда он в «Сочи» очень хорошо себя проявил этой весной, прям здорово играл», — сказал Хохлов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».