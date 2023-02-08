Хохлов: у Кокорина очень высокая планка. У нас же позлорадствовать только дай
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Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил талант нападающего Александра Кокорина, который полсезона выступал за «барсов».
«Кокорин задал себе планку. У него очень высокая. В «Сочи» он её весной подтверждал. Не думаю, что это был лучший этап его карьеры, просто все его похоронили. То есть человека нет в футболе год, до этого ещё какие-то вещи, сборная, а у нас же позлорадствовать только дай.
Все похоронили, я честно говорю, за него очень рад был, когда он в «Сочи» очень хорошо себя проявил этой весной, прям здорово играл», — сказал Хохлов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
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