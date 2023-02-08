«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 8 февраля, состоится перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Несмотря на поражение в позапрошлом туре от «Арсенала» (2:3), «Манчестер Юнайтед» сумел закрепиться в четвёрке лучших команд лиги. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на третьем месте, опережая идущий четвёртым «Ньюкасл Юнайтед» на два очка, а отставание от «Манчестер Сити» составляет три очка.
У «Лидса» ситуация гораздо напряжённее. В последние дни руководство уволило главного тренера Джесси Марша, который помог команде избежать вылета в прошлом сезоне. Во многом решение расстаться с американским специалистом продиктовано последними результатами — три заработанных очка в последних пяти встречах. Команда занимает 17-е место таблицы, опережая идущий в зоне вылета «Эвертон» при равенстве очков (18) только по индивидуальным показателям.
- 8 февраля 2023
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