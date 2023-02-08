Экс-игрок сборной СССР Пономарёв назвал Дзюбу списанным материалом

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв оценил игровой уровень экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — это списанный материал. Он разве выдающийся футболист? Это же не Месси. Просто удачно вписался на чемпионате мира в 2018 году, а потом у него был спад. В скольких низовых коллективах он чалился. Дзюба — это не выход из положения, это пройденный этап, отработанный материал. Он абсолютно не выдающийся игрок, футболист среднего уровня. Ничего интересного в нём нет. Он уже закончился», — цитирует Пономарёва Legalbet.

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.