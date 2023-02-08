Гогниев оценил работу футболистов «Химок» на втором сборе
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев оценил выступление красно-чёрных на втором зимнем тренировочном сборе.
«Итог положительный, динамику вижу, сам сбор был направлен на поддержание физической формы. Ребята справились с тяжёлыми нагрузками, контрольные игры показали, что мы неплохо выглядим, особенно матч с «Ахматом» это показал. Следующий сбор будет игровым. Хотим, чтобы все спортсмены смогли сыграть по 90 минут», — сказал Гогниев в интервью клубной пресс-службе.
Ранее «Химки» обыграли армянский «Пюник» со счётом 2:0, проиграли «Велесу» (1:2) и сыграли вничью с сербской «Войводиной» (0:0). В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы.
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