«140 — это только разогрев». Михаил Мудрик показал работу со штангой в спортзале. Видео

Украинский крайний нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик поделился в своих социальных сетях видеороликом, на котором продемонстрировал усердную работу со штангой в спортивном зале.

«140 — это только разогрев. Впереди настоящая работа», — подписал видео украинец.

Мудрик перешёл в «Челси» из донецкого «Шахтёра» в зимнее трансферное окно. Лондонцы заплатили за 22-летнего футболиста сборной Украины € 100 млн с учётом различных бонусов. Мудрик успел сыграть за «Челси» в двух матчах английской Премьер-лиги, но не смог отметиться в них результативными действиями, проведя на поле всего 80 минут.

«Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав после 21 сыгранного матча 30 очков. В следующей игре «аристократы» встретятся с «Вест Хэмом» 11 февраля.