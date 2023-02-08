«Король теперь официально король». «Барселона» поздравила Леброна Джеймса

Испанский футбольный клуб «Барселона» поздравила баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с установлением рекорда НБА по количеству набранных очков.

«Король теперь официально король. Новый статистический король НБА! Поздравляем, Леброн Джеймс!» — приводит своё поздравление пресс-служба каталонского клуба.

Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), где он набрал 38 очков. После этого матча его результативность в НБА составляет 38 390 очков. Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков.

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