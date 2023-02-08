«Это будет равный матч». Анчелотти — о полуфинале КЧМ «Аль-Ахли» — «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями о предстоящем полуфинальном матче клубного чемпионата мира с египетским «Аль-Ахли».
«Это команда с великой историей, одной из самых важных в мировом футболе. Они выиграли много титулов, у них большая история и опыт участия в этих соревнованиях. Это команда с хорошей организацией, с опытными и быстрыми игроками. Это будет равный и конкурентный матч. У них такое же желание выиграть этот титул, как и у нас, как и у всех остальных команд. Мы очень уважаем клуб с такой важной историей в африканском футболе.
У клуба с такой историей, очевидно, есть болельщики, которые очень близки команде. Завтра стадион будет полон и матч будет зрелищным. Думаю, что у нас много болельщиков «Реала» в Марокко, и все фанаты получат удовольствие от хорошего футбольного матча, конкурентоспособного и с двумя командами, которые хотят сыграть в финале», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 8 февраля 2023
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