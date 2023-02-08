Хохлов: ЦСКА подарил мне футбольную жизнь

Тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов вспомнил, что полезного он получал во время выступлений за клубы на протяжении карьеры игрока.

«У меня нет лучшего этапа в карьере. ЦСКА подарил мне футбольную жизнь, хотя в его составе я ничего не выиграл. ПСВ подарил понимание европейского футбола, атмосферы стадиона, в Испании я занял второе место. «Локомотив» дал гол «Интеру» и медали, в «Динамо» занял третье место. У нас была обойма из 14 футболистов, сплочённость нас объединила.

Помню, играли на выезде с «Кубанью» и при счёте 3:0 в нашу пользу Андрей Кобелев решил выпустить на замену молодёжь. 17-летний парень, который сидел на скамейке, побелел в этот момент», — сказал Хохлов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».