Лебёф: Кукурелья не соответствует уровню «Челси»

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф раскритиковал крайнего защитника синих Марка Кукурелью, который пополнил клуб летом 2022 года за сумму около € 65 млн.

«Надеюсь, Рис Джеймс и Бен Чилуэлл вернутся в форму как можно скорее, потому что они нам нужны. Мы больше не смотреть на Кукурелью. При всём уважении к человеку, которого я не знаю, но как игрок он недостаточно хорош для «Челси». Всё просто. Это безумие, что они подписали его за 60 или 70 миллионов фунтов стерлингов, но мы видим, что он не соответствуют этому уровню», — приводит слова Лебёфа The Sun.

«Челси» занимает девятое место английской Премьер-лиги, набрав 30 очков по итогам 21 матча. В следующем туре подопечные Грэма Поттера сыграют с «Вест Хэмом».

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