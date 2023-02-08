Тедеско: я узнал о возможности тренировать Бельгию, когда был у зубного. Рад этой чести
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Новый главный тренер сборной Бельгии по футболу Доменико Тедеско прокомментировал своё назначение на пост наставника «красных дьяволов», рассказав об обстоятельствах, при которых он узнал о возможности работы в бельгийской национальной команде.
«Я был у зубного врача, когда узнал, что Роберто Мартинес не продолжит работать со сборной Бельгии. Я сделал скриншот и отправил его своему агенту с вопросом: «Что мне нужно сделать, чтобы получить эту работу?» Он ответил, что это будет сложно. Но теперь я здесь. Я очень рад этому, для меня это большая честь», — приводит слова Тедеско RTBF.
Предыдущий главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес был уволен после провального выступления бельгийцев на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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