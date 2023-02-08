«Арсенал» обыграл «Олимпик» благодаря голу Панченко с 35 метров

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и узбекским «Олимпиком». Команды играли на тренировочном стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу «оружейников».

На восьмой минуте российский клуб пропустил гол, на 34-й минуте Кирилл Панченко восстановил равенство на табло. Нападающий с 35 метров забил в верхний угол. Спустя несколько минут Панченко сыграл в стеночку с Ираклием Манеловым, тот первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в левый нижний угол.

Во втором тайме Сергей Ткачёв исполнил точный пас от углового флажка на ближнюю штангу, где Алексей Шумских выиграл верховую борьбу и забил. Вскоре соперник отыграл один мяч. Роман Изотов установил финальный счёт в самом конце встречи — 4:2.