Куман: «Эвертон» — прекрасный клуб, но там живут мыслями о былой славе
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее работавший в ливерпульском «Эвертоне», прокомментировал ситуацию в своём бывшем клубе.
«Эвертон» — прекрасный клуб, но он довольно проблематичный. Они живут мыслями о былой славе. Посмотрите, где они сейчас. Они кандидаты на вылет (из АПЛ. — Прим. «Чемпионата»). После того как они расстались со мной, они уже уволили пятерых хороших тренеров. Даже с хорошим бюджетом невозможно соревноваться с топ-клубами. Они гораздо престижнее», — сказал Куман в видео на YouTube-канале журналиста Энди ван Дер Мейде.
«Эвертон» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги текущего сезона, набрав лишь 18 очков после 21 сыгранного матча.
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