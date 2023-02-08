Брат Месси: музей «Барселоны» — это музей Месси. Мы не вернёмся туда. Испанцы — предатели

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, жёстко высказался о возможном возвращении аргентинского форварда в «Барселону».
«Вернётся ли Лео в «Барселону»? Это лёгкий вопрос. Я помню заголовок из барселонской газеты: «Месси должен вернуться в «Барселону». Я бы добавил: «Ха-ха, мы не вернёмся в «Барселону», а если и вернёмся, то проведём тщательную чистку». В том числе уберём неблагодарного Лапорту (президента «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»).
Для меня «Барселона» стала известной лишь благодаря Месси. «Реал» уже был таким. Каждый, у кого есть возможность посетить Барселону и заглянуть в клубный музей, увидит, что музей «Барселоны» — это музей Месси.
Болельщики должны были выйти на улицы с требованием, чтобы Лапорта ушёл, а Месси остался. Испанцы — предатели», — приводит расшифровку слов Матиаса Месси с прямой трансляции Mundo Deportivo.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
- 8 февраля 2023
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