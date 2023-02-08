Шишкин: Тедеско — перспективный. Доказал в «Спартаке», что умеет добиваться результата

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на аналогичную должность сборной Бельгии, которую ранее занимал Роберто Мартинес. Последним местом работы Тедеско был немецкий «РБ Лейпциг».

«Ничего удивительного в этом назначении не вижу. Тедеско — перспективный молодой тренер. Доменико работал в довольно известных командах: «Спартак» и «Лейпциг». Отработал в обоих клубах удачно. Он доказал, что умеет добиваться результата. У сборной Бельгии сейчас происходит смена поколений. Наверное, им как раз нужен такой молодой тренер. Если нуждаются в его услугах, значит, к нему есть доверие. Желаю ему удачи!», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.