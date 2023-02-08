Сергей Веденеев: претензия Аленичева в сторону «Зенита» — ни к селу, ни к городу

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал критику Дмитрия Аленичева в адрес санкт-петербургского клуба, заявив, что в составе сине-бело-голубых отсутствуют воспитанники, а также мало российских игроков.

«Слова Аленичева даже обсуждать не стоит — так можно про любую команду сказать. Все эти претензии совершенно неуместны.



У «Спартака» в 90-х годах появились Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Пятницкий, Юран… И они потом девять лет ковали им чемпионские медали, когда не было легионеров. Кто хорошо платит, тот и имеет возможность покупать сильных игроков. При чём здесь руководство «Зенита»? Это жизнь, а в жизни всегда так получается.



Бывает так, что бедный клуб выстреливает, если у него плеяда талантов вдруг появилась. Большое счастье, но такое очень редко бывает. Как правило, богатые клубы имеют возможность приобретать хороших игроков. Только не имеет значения — бразильцев или нет. Претензия Аленичева в сторону «Зенита» — ни к селу, ни к городу», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.