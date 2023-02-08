Аршавин: я рад за Кержакова. Надеюсь, у него получится на Кипре, и он вернётся в Россию
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал назначение своего бывшего одноклубника Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».
«Не связывался, не поздравлял, но в принципе рад за него, что нашёл работу. Тренер должен работать. Чем дольше простой, тем менее специалист становится востребованным, ну и практика пропадает.
Получится ли у него на Кипре? Почему нет? Мне кажется, он и в России нормально работал. Поработает там и вернётся к нам, надеюсь», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Кармиотисса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Клуб занимает десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 23 очка после 22 матчей.
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