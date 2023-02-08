«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова

Нападающий Артём Дзюба перешёл в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных. Вместе с форвардом стан железнодорожников пополнил защитник Игорь Смольников. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».

Дзюба подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Защитник является воспитанником Академии «Локомотива». 34-летний защитник подписал контракт с красно-зелёными до конца сезона-2022/2023.

Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Первую часть сезона-2022/2023 Игорь Смольников провёл, защищая цвета московского «Торпедо».

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