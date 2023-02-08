«Торпедо» уступило «Волгарю» в товарищеском матче

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч между московским «Торпедо» и астраханским «Волгарём». Команды играли на тренировочном поле в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу астраханцев.
Спустя шесть минут после стартового свистка счёт в игре открыл Артём Делькин. Во втором тайме Данила Ведерников укрепил преимущество волжского клуба в счёте. В конце второго тайма Максим Данилин забил свой дебютный гол за автозаводцев. За четыре минуты до финального свистка Кирилл Косарев реализовал пенальти и установил итоговый счёт.
«Торпедо» с шестью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня чёрно-белые провели ещё одну товарищескую встречу на зимнем сборе. Команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Факелом».
- 8 февраля 2023
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