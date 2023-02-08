«Ливерпуль» может подписать нападающего «Атлетика» Нико Уильямса за € 50 млн

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс стал целью «Ливерпуля». Как сообщает издание AS, мерсисайдцы готовы подписать футболиста, клаусула которого составляет около € 50 млн, однако им предстоит вступить в конкуренцию с другим клубом Премьер-лиги.
Уточняется, что сам футболист готов переехать на Туманный Альбион на фоне ранних слухов об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Кроме «Ливерпуля», потенциальным покупателем на 20-летнего испанца является «Астон Вилла».
Контракт Уильямса с «Атлетиком» истекает в конце сезона-2023/2024. В нынешней кампании игрок провёл за клуб 25 матчей в рамках Ла Лиги и Кубка Испании, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
«Атлетик» Б — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 20-й тур
- 8 февраля 2023
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