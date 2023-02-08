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Доменико Тедеско рассказал о своей главной цели во главе сборной Бельгии

Доменико Тедеско рассказал о своей главной цели во главе сборной Бельгии
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Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о главной задаче в качестве наставника национальной команды.

«Я очень мотивирован. Мне не терпится приступить к работе. Я умею мотивировать, это одно из моих сильных качеств. Какие у меня цели в сборной Бельгии? Для начала квалифицироваться на чемпионат Европы! Я знаю, что нам будет непросто. Нам предстоит столкнуться с очень сильными соперниками, но у нас отличная команда, и я верю, что мы сможем это сделать», — приводит слова Тедеско RTBF.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на два года в случае успешного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

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