«Не забудь 5 поставить». Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»
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Нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников перешли в московский «Локомотив». Красно-зелёные выпустили на эту тему шуточный видеоролик.
На нём Смольников вызывает такси, чтобы отправиться домой. За Игорем приезжает Артём Дзюба и предлагает подвезти того до места. Вместе они добираются до «РЖД Арены», после чего форвард просит своего попутчика оценить поездку по пятибалльной шкале.
Дзюба подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Смольников является воспитанником академии «Локомотива». 34-летний защитник подписал контракт с красно-зелёными до конца сезона-2022/2023.
Новость по теме«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы и Смольникова
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