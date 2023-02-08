«Не забудь 5 поставить». Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»

Нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников перешли в московский «Локомотив». Красно-зелёные выпустили на эту тему шуточный видеоролик.

На нём Смольников вызывает такси, чтобы отправиться домой. За Игорем приезжает Артём Дзюба и предлагает подвезти того до места. Вместе они добираются до «РЖД Арены», после чего форвард просит своего попутчика оценить поездку по пятибалльной шкале.

Дзюба подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» и будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Смольников является воспитанником академии «Локомотива». 34-летний защитник подписал контракт с красно-зелёными до конца сезона-2022/2023.