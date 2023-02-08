Тьерри Анри не вернётся к работе в сборной Бельгии при Доменико Тедеско

Известный французский футболист и тренер Тьерри Анри не войдёт в тренерский штаб нового наставника сборной Бельгии Доменико Тедеско.
«Мы обсудили это с Тьерри, потому что ценим его мнение, учитывая, как он предан нашей национальной команде и думает о её будущем. Но он не продолжит работу в тренерском штабе. Мы ценим проделанную им работу», — приводит слова генерального директора Королевской бельгийской футбольной ассоциации Петера Боссарта sporza.
Анри был членом тренерского штаба сборной Бельгии при предыдущем наставнике Роберто Мартинесе. Вместе с бельгийской национальной командой француз стал участником чемпионата мира 2018 года в России и мирового первенства 2022 года в Катаре. С Анри в тренерском штабе бельгийцы стали бронзовыми призёрами мундиаля в России.
- 8 февраля 2023
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