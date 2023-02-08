Руслан Нигматуллин: Тедеско в сборной Бельгии — очень неожиданно!

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на аналогичную должность в сборной Бельгии, которую ранее занимал Роберто Мартинес.

«Тедеско в сборной Бельгии — очень неожиданно! Конечно же, Доменико — тренер с хорошей квалификацией, но всё-таки работающий с клубами. Со сборной Бельгии работать очень непросто — там много отличных игроков. Сейчас в этой команде происходит смена поколений.

В любом случае желаю ему удачи и успехов там! Это очень интересный вызов для тренера, будет любопытно за ним понаблюдать в сильной сборной. Времена меняются, мы увидим другую команду!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.