Руслан Нигматуллин: Тедеско в сборной Бельгии — очень неожиданно!
Поделиться
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на аналогичную должность в сборной Бельгии, которую ранее занимал Роберто Мартинес.
«Тедеско в сборной Бельгии — очень неожиданно! Конечно же, Доменико — тренер с хорошей квалификацией, но всё-таки работающий с клубами. Со сборной Бельгии работать очень непросто — там много отличных игроков. Сейчас в этой команде происходит смена поколений.
В любом случае желаю ему удачи и успехов там! Это очень интересный вызов для тренера, будет любопытно за ним понаблюдать в сильной сборной. Времена меняются, мы увидим другую команду!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:42
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:53
-
18:53
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:17
-
18:15
-
18:08
Партнерский контент