«Не зря в Испанию уехал». Экс-защитник «Жемчужины» — об игре против молодого Карпина

Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов рассказал о своей первой встрече с Валерием Карпиным, которая состоялась на футбольном поле.
«Карпин запомнился. Была игра против «Спартака» то ли в чемпионате, то ли на сборах встречались: меня поставили на фланг против него — на непривычную позицию. Вот тогда он запомнился. На солидном уровне играл — не зря вскоре после этого в Испанию уехал. В то время со «Спартаком» всем было сложно — всех лучших в этом клубе собирали. Конкуренции было мало», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Будучи игроком, Валерий Карпин уехал в Испанию летом 1994 года, перейдя из «Спартака» в «Реал Сосьедад». В рамках Ла Лиги он также выступал за «Валенсию» и «Сельту».
Полностью интервью с Магомедовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
- 8 февраля 2023
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