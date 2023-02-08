«Безумно счастлив!» Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой переход в стан железнодорожников.
«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — написал Дзюба на своей странице в социальных сетях.
34-летний Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. За красно-зелёных Дзюба будет выступать под седьмым номером.
Ранее в РПЛ Дзюба выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Арсенал» и «Томь». Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
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