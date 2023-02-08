Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Безумно счастлив!» Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»

«Безумно счастлив!» Дзюба прокомментировал свой переход в «Локомотив»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой переход в стан железнодорожников.

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал — тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» — написал Дзюба на своей странице в социальных сетях.

34-летний Дзюба начинал текущий сезон в турецком «Адана Демирспор», однако покинул клуб в ноябре 2022 года. С «Локомотивом» нападающий подписал контракт до конца сезона-2022/2023. За красно-зелёных Дзюба будет выступать под седьмым номером.

Ранее в РПЛ Дзюба выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Арсенал» и «Томь». Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

Новость по теме
«Не забудь 5 поставить». Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023