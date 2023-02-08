Сенников — о Кержакове: к сожалению, ещё один наш специалист уехал работать за границу

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Ранее специалист возглавлял «Пари Нижний Новгород».

«Наверное, правильно, что Кержаков уехал на Кипр, если у него не было предложений из России. Тренер не должен оставаться без работы на долгое время. Правильное решение. Если есть поддержка и ему доверяют — нужно ехать.



Жалко такого специалиста терять, потому что он очень хорошо поработал в «Нижнем Новгороде». Была надежда, что он останется в российском футболе. Но, к сожалению, очередной наш специалист — вслед за Черчесовым — уехал работать за границу», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.