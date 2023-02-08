Куман — о Гакпо в «Ливерпуле»: он оказался в команде, чьи дела идут не очень хорошо

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о нападающем Коди Гакпо, который после перехода в «Ливерпуль» не сделал ни одного результативного действия, проведя на поле шесть встреч.

«Он оказался в команде, у которой дела идут не очень хорошо. Если ты не забиваешь или не играешь важную роль, не выигрываешь в матчах, то это очень сложно пережить, особенно для молодого игрока. Если бы это был кто-то в возрасте 28 лет, с опытом, всё было бы по-другому.

Плюс не стоит забывать, что уровень в Англии гораздо выше, чем в Нидерландах. К тому же у нас есть пример Райана Гравенберха, который перешёл в «Баварию», а сейчас и не играет. Для молодых игроков это проблема», — приводит слова Кумана издание talkSPORT.

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023