Куман — о Гакпо в «Ливерпуле»: он оказался в команде, чьи дела идут не очень хорошо

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о нападающем Коди Гакпо, который после перехода в «Ливерпуль» не сделал ни одного результативного действия, проведя на поле шесть встреч.
«Он оказался в команде, у которой дела идут не очень хорошо. Если ты не забиваешь или не играешь важную роль, не выигрываешь в матчах, то это очень сложно пережить, особенно для молодого игрока. Если бы это был кто-то в возрасте 28 лет, с опытом, всё было бы по-другому.
Плюс не стоит забывать, что уровень в Англии гораздо выше, чем в Нидерландах. К тому же у нас есть пример Райана Гравенберха, который перешёл в «Баварию», а сейчас и не играет. Для молодых игроков это проблема», — приводит слова Кумана издание talkSPORT.
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