Тарханов: «Зенит» вкладывает деньги в хороших легионеров. У них одна задача — первое место

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов оценил вложение санкт-петербургским «Зенитом» денежных средств в приобретение иностранных игроков.

«У «Зенита» одна задача — первое место. Поэтому они вкладывают деньги в хороших легионеров. Конечно же, в клубе есть и свои ребята — они выходят в основном составе. Молодые игроки всегда должны быть готовы.



Я вижу, что у «Зенита» есть свои футболисты. У Галицкого в прошлом году много своих играло, а сейчас купили иностранцев. Причём свои игроки неплохие были. Но, видимо, посчитали, что они ещё не готовы бороться.



«Зениту» нужен определённый уровень, который позволит достигать результата. Как раз по этой причине они и рассчитывают на иностранцев. Хотя при таких иностранцах должны и свои игроки расти. Сейчас у них на сборах много новичков и молодых игроков. Воспитанники должны расти, создавать и выигрывать конкуренцию», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.