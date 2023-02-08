Кечинов: отлично, что Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Приобретёт нужный опыт

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«У главного тренера не должно быть простоев. Если этот простой длится год или два, то о тебе просто забывают как о тренере. Если не было предложений или не смогли договориться в РПЛ, то этот вариант для главного тренера и его практики — отличный. Кержаков приобретёт нужный опыт.

Отлично, что он подписал этот контракт и будет работать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кержаков работал в чемпионате России в «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.