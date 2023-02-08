Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кечинов: отлично, что Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Приобретёт нужный опыт

Кечинов: отлично, что Кержаков подписал контракт с «Кармиотиссой». Приобретёт нужный опыт
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«У главного тренера не должно быть простоев. Если этот простой длится год или два, то о тебе просто забывают как о тренере. Если не было предложений или не смогли договориться в РПЛ, то этот вариант для главного тренера и его практики — отличный. Кержаков приобретёт нужный опыт.

Отлично, что он подписал этот контракт и будет работать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Кержаков работал в чемпионате России в «Пари Нижний Новгород» (2021-2022). По итогам сезона-2021/2022 он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта. Под руководством 40-летнего тренера «Пари НН» в том сезоне занял 11-ю позицию в турнирной таблице.

Новость по теме
Кечинов — о Дзюбе в «Локомотиве»: однозначно хороший трансфер для обеих сторон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023