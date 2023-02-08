Быстров: как вокруг Дзюбы и Смольникова строить новую команду? Странное решение «Локо»

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив».

«Странное решение, честно говоря — два возрастных футболиста в «Локомотиве». Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно. Хотя, знаете, если руководство «Локомотива» переживает, что команда вылетит в Первую лигу, то это, однозначно, усиление», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

34-летний Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Нападающий будет выступать за новый клуб под седьмым номером, защитник выбрал «восьмёрку». «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными очками после 17 сыгранных матчей.