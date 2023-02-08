Гаджиев: если Дзюба и Смольников мобилизуют «Локомотив», то в их переходе есть смысл

Российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова в московский «Локомотив».

«Помогут ли они команде? Вот в чём вопрос. Это сложный вопрос. Если в команде останется всё, что было — отсутствие единства, сплочённости и готовности, то они не смогут помочь этой команде. Если уровень организации будет высокий, то эти люди смогут поддержать коллектив и закрыть какие-то позиции. Игроков же берут не всегда, чтобы они выходили и играли с 1-й по 90-ю минуту. Их могут брать, чтобы поднять конкуренцию в основном составе.



«Локомотив» надеется на то, что эти игроки усилят состав. Камано, Изидор и Пиняев там, но хороших форвардов всегда мало. В том случае если эти форварды будут в порядке, если команда будет мотивирована, тогда Дзюба и Смольников смогут помочь команде.



Если команда останется в том же состоянии, то, конечно, маловероятно, что им кто-либо поможет. Если Дзюба и Смольников помогут им поднять боевой дух и мобилизовать команду на непростую тренировочную работу, тогда в их трансфере есть смысл», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.