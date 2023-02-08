Евгений Алдонин: не очень хорошо, что у Кержакова не было предложений из России
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Напомним, ранее 40-летний российский специалист возглавлял «Пари Нижний Новгород».
«Если не было предложений из России, то надо практиковаться. Думаю, поработать за границей — это отличный опыт для молодого специалиста. С другой стороны, то, что у него не было предложений из России — это не очень хорошо для нашего футбола. Мы теряем перспективного тренера, который будет работать не с нашими игроками, а где-то на стороне.
Для Александра же это хорошая возможность проявить себя и познакомиться с новыми реалиями. Классная история», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:42
Партнерский контент