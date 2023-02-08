Евгений Алдонин: не очень хорошо, что у Кержакова не было предложений из России

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса». Напомним, ранее 40-летний российский специалист возглавлял «Пари Нижний Новгород».

«Если не было предложений из России, то надо практиковаться. Думаю, поработать за границей — это отличный опыт для молодого специалиста. С другой стороны, то, что у него не было предложений из России — это не очень хорошо для нашего футбола. Мы теряем перспективного тренера, который будет работать не с нашими игроками, а где-то на стороне.



Для Александра же это хорошая возможность проявить себя и познакомиться с новыми реалиями. Классная история», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.