Ибрагимович: меня 25 лет критикуют за то, что я номер один. Всё ещё чувствую себя богом

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как справляется с критикой в свой адрес, отметив, что по-прежнему считает себя лучшим футболистом в мире.

«Я всё ещё остаюсь богом, я по-прежнему номер один. Я вернулся, и музыка меняется. Я полон желаний, столько всего хочется сделать, того, чего я был лишён на протяжении семи-восьми месяцев. Я потерял время.

Критика? Это нормально, потому что, если тебя не критикуют, ты не на вершине. Меня 25 лет критикуют за то, что я номер один, я к этому привык. Критиковать меня — это как подливать масла в огонь. А когда ты играешь с огнём, ты обжигаешься. Всё ещё чувствую себя богом, ничего не меняется», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

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